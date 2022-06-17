تعليم الجيزة: توفير زائرة صحية بلجان امتحانات الثانوية العامة 2022

كتب سيد الخلفاوى

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة، والمقرر أن ينطلق ماراثون الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وبمختلف مدارس تعليم الجيزة الدور الأول للعام الدراسى 2021 /2022 يوم الإثنين المقبل الموافق 20 يونيو وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022.

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 78777 طالبا وطالبة بواقع 38140 طالبا وطالبة للشعبة الأدبى، و28713 طالبا وطالبة للشعبة العلمى علوم، و11924 طالبا وطالبة للشعبة علمى رياضة.

وبلغ إجمالى عدد اللجان 190 لجنة علي مستوى محافظة الجيزة و16 مركز توزيع أسئلة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل، لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

وأكد "سلومة" أنه تم تجهيز 61 استراحة، منها "39 استراحة رجالى، 22 استراحة سيدات"، وبلغ عدد الأسرة 1258 سريرا، ومعاونى الخدمات 164 عاملا وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلى مستوى.

وبالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات. كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة.

وأكد على مدير عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

ووجه بعدم دخول الطلاب داخل اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف، السماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً، وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.