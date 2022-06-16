كل ما تريد معرفته عن نزلات البرد فى الصيف

كتبت فاطمة خليل

تستمر نزلات البرد في الصيف لفترة أطول، وغالبًا ما تجعلك تشعر بأنك أسوأ من نزلات البرد التي تتعرض لها في الشتاء، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من نزلات البرد فى الصيف، بحسب موقع "the healthy".

نزلات البرد في الصيف أكثر شيوعًا مما تعتقد



تنتشر فيروسات البرد بسهولة أكبر في الهواء البارد والجاف ومع ذلك، يجب على الناس اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب نزلات البرد على مدار السنة.. وفيما يلى ما تحتاج لمعرفته حول نزلات البرد في الصيف.

تجنب تكييف الهواء المتجمد والبارد



يمكن أن يؤدي التنقل بين الأماكن الدافئة في الهواء الطلق والمساحات الداخلية المكيفة إلى جعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالمرض في الصيف.

تنقبض الأوعية الدموية في أنفك وحلقك في البيئات الجافة، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى المنطقة وهذا يقلل من فعالية جهاز المناعة لديك نظرًا لوجود عدد أقل من خلايا الدم البيضاء.

خلايا الدم البيضاء هي جزء من جهاز المناعة الذي يهاجم المواد الغريبة ، مثل البكتيريا والفيروسات.

بسبب التناقض بين الرطوبة في الهواء الجاف المكيف والهواء الخارجي الرطب ، تمر الأوعية الدموية في أنفك بهذه الدورة المستمرة من الانقباض والاسترخاء ، مما قد يزيد من فرص إصابتك بالمرض .

تظهر الأبحاث أيضًا وجود علاقة بين استخدام مكيف الهواء والزيارات المتكررة لأخصائيي الأذن والأنف والحنجرة بالإضافة إلى الصداع المتكرر وتهيج الأغشية المخاطية أيضًا.

يمكن أن تستمر الأعراض لمدة تصل إلى أسبوعين



نزلات البرد في الصيف تجعلك تشعر بصحة أقل من نزلات البرد الشتوية، وأن لديهم أعراضًا أكثر حدة، وقد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين للتخلص من نزلة البرد في الصيف. إذا لاحظت هذه العلامات المبكرة لنزلات البرد، فقد تتمكن من إيقافها قبل أن تسوء.

يمكنك علاج بعض الأعراض بالأدوية، لكنك لن تشعر بتحسن كامل حتى يزيل الفيروس من جسمك.

نظرًا لأن نزلات البرد في الصيف يمكن أن تستمر من أسبوع إلى 10 أيام ، غالبًا ما يفترض الناس أن أعراضهم الممتدة هي الحساسية بدلاً من الفيروسات المزعجة.

يمكن أن تستمر أعراض الحساسية لأيام أو أسابيع أو شهور ، وتتقلب حسب البيئة.