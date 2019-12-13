كيف تنتقل العدوى بفيروس البرد والإنفلونزا؟

كتبت فاطمة خليل

نزلات البرد والإنفلونزا من أكثر الأمراض المعدية، فإذا كان أحد أفراد أسرتك يعانى من أعراض السعال والعطس والتهاب الحلق حاول الابتعاد عنه قدر الإمكان تجنباً للعدوى، ولكن كيف تنتقل عدوى البرد والإنفلونزا، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع " stay healthy".

كيف يمكنك التقاط عدوى البرد أو الانفلونزا؟



تنتقل معظم فيروسات البرد والإنفلونزا من شخص لآخر عبر قطرات تنفسية صغيرة يتم إرسالها عبر الهواء عندما يسعل الناس أو يعطسون أو يتحدثون.يمكن أن تهبط هذه القطيرات في فمك أو أنفك، وتستنشق في رئتيك.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يمكن أن ينتقل فيروس الانفلونزا عن طريق جزيئات الهواء إلى شخص آخر يقف على بعد حوالي 6 أقدام.

قد يكون من الممكن أيضًا الإصابة بالأنفلونزا أو البرد عن طريق لمس سطح أو جسم به الفيروس، ثم لمس عينيك أو فمك أو أنفك.

نعرف جميعاً أنه يمكنك نقل فيروس الأنفلونزا إلى آخرين بينما لا تزال مريضا، لكن هل تعلم أنه يمكنك أيضًا نشر الأنفلونزا لشخص ما قبل أن تعرف أنك مريض؟

قد يكون الأشخاص الأصحاء قادرين على إصابة أشخاص آخرين قبل يوم واحد من ظهور الأعراض وحتى 5 إلى 7 أيام بعد الإصابة بالمرض، وقد يتمكن الأطفال من اجتياز فيروس الأنفلونزا لفترة أطول من 7 أيام.

الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى خلال أول يومين إلى ثلاثة أيام من نزلات البرد، وغالباً ما تكون نزلات البرد غير معدية بعد الأسبوع الأول.