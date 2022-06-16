تعرف على أسباب الإصابة ببقع حمراء في العين؟

فاطمة ياسر

يصاب بعض الأشخاص بظهور بقع حمراء في العين، وتحديدا في المنطقة البيضاء، وهذا الأمر له العديد من الأسباب التي يجب التعرف عليها لأنها تشير إلي وجود التهاب في الأوعية الدموية بسطح العين.

وقدم التقرير المنشور عبر موقعي "health" و "webmed"، أبرز الأعراض، والأسباب المؤدية لظهور بقع حمراء في العين.

عن الأعراض أشار التقرير أنه في حالة الإصابة البسيطة يزداد فرص الشعور بالحكة والالتهابات في العين والاحمرار.

وعن أسباب الإصابة ببقع حمراء في العين التالي:



-الحساسية:



قد يتعرض البعض لظهور بقع حمراء في العين نتيجة للإصابة بحساسية العين، ويصاب الأشخاص بها نتيجة لعمل الجهاز المناعي بشكل فائق، ويمكنك التخلص من هذا الأمر فور معرفة سبب الحساسية، ولكن يمكنك استخدام كمادات المياه الباردة أو غسيل العين بالماء.

-عدوي بكتيرية أو فيروسية:



عند تعرض العين لعدوى بكتيرية أو فيروسية يظهر عليها بقع حمراء، ويصاحب ذلك تورم ودموع وحكة شديدة، ولذا يجب زيارة الطبيب لأخذ العلاجات التي تساعد في التخلص من هذه الأعراض.

-علامة على قلة النوم والإجهاد:



أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الإصابة بالإجهاد وقلة النوم تعد من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بظهور بقع حمراء في العين، والسبب قلة كمية الأكسجين التي تصل للعين، وهذا يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية.