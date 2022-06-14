إزاى تحافظ على صحة عيونك ونظرك فى خطوات بسيطة

كتبت نهير عبد النبى

-تناول الطعام بشكل جيد تبدأ صحة العين الجيدة بالطعام الموجود في طبقك،و قد تساعد العناصر الغذائية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية واللوتين والزنك والفيتامينات C و E في درء مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين وتكون موجودة فى : يبحث الكثيرون عن طرق ومحاولات للحفاظ على صحة العين وحمايتة النظر من الضعف او مشاكل العين الاخرى ، لذلك يقدم اليوم السابع طرق للحفاظ على صحة العين وفقا لما ذكره موقع webmd وهى:تبدأ صحة العين الجيدة بالطعام الموجود في طبقك،و قد تساعد العناصر الغذائية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية واللوتين والزنك والفيتامينات C و E في درء مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين وتكون موجودة فى :

-الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب

-سمك السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى

-البيض والمكسرات والفاصوليا ومصادر البروتين الأخرى غير اللحوم

-البرتقال والحمضيات والعصائر الأخرى

-الإقلاع عن التدخين

يجعلك أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين ، وتلف العصب البصري ، والتنكس البقعي ، من بين العديد من المشاكل الطبية الأخرى، إذا حاولت التخلص من هذه العادة قبل أن تبدأ مرة أخرى فقط ، استمر في ذلك كلما حاولت الإقلاع عن التدخين أكثر ، زادت احتمالية نجاحك. إسأل طبيبك للحصول على المساعدة. - ارتداء النظارات الشمسية يساعد زوج الظلال المناسب على حماية عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية، و يزيد التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي. - انظر بعيدًا عن شاشة الكمبيوتر قد يؤدي التحديق في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف لفترة طويلة إلى إجهاد العين والرؤية الضبابية