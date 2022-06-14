إزاى تحافظ على صحة عيونك ونظرك فى خطوات بسيطة

يبحث الكثيرون عن طرق ومحاولات للحفاظ على صحة العين وحمايتة النظر من الضعف او مشاكل العين الاخرى ، لذلك يقدم اليوم السابع طرق للحفاظ على صحة العين وفقا لما ذكره موقع webmd وهى:
-تناول الطعام بشكل جيدتبدأ صحة العين الجيدة بالطعام الموجود في طبقك،و قد تساعد العناصر الغذائية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية واللوتين والزنك والفيتامينات C و E في درء مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين وتكون موجودة فى :
-الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب
-سمك السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى
-البيض والمكسرات والفاصوليا ومصادر البروتين الأخرى غير اللحوم
-البرتقال والحمضيات والعصائر الأخرى
-الإقلاع عن التدخين
يجعلك أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين ، وتلف العصب البصري ، والتنكس البقعي ، من بين العديد من المشاكل الطبية الأخرى، إذا حاولت التخلص من هذه العادة قبل أن تبدأ مرة أخرى فقط ، استمر في ذلك كلما حاولت الإقلاع عن التدخين أكثر ، زادت احتمالية نجاحك. إسأل طبيبك للحصول على المساعدة.
- ارتداء النظارات الشمسيةيساعد زوج الظلال المناسب على حماية عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية، و يزيد التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي.
- انظر بعيدًا عن شاشة الكمبيوترقد يؤدي التحديق في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف لفترة طويلة إلى إجهاد العين والرؤية الضبابية
وجفاف العين والصداع".
-قم بزيارة طبيب العيون بانتظامكل شخص يحتاج إلى فحص عيون منتظم ، حتى الأطفال الصغار يساعد في حماية بصرك ويتيح لك رؤية أفضل ما لديك يمكن أن تكشف فحوصات العين أيضًا عن أمراض ، مثل الجلوكوما ، ليس لها أعراض. من المهم تحديدها مبكرًا وسيكون علاجها أسهل.
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