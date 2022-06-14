اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

إزاى تحافظ على صحة عيونك ونظرك فى خطوات بسيطة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:00 ص
إزاى تحافظ على صحة عيونك ونظرك فى خطوات بسيطة النظر
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبحث الكثيرون عن طرق ومحاولات للحفاظ على صحة العين وحمايتة النظر من الضعف او مشاكل العين الاخرى ، لذلك يقدم اليوم السابع طرق للحفاظ على صحة العين وفقا لما ذكره موقع webmd وهى:

-تناول الطعام بشكل جيد

تبدأ صحة العين الجيدة بالطعام الموجود في طبقك،و قد تساعد العناصر الغذائية  مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية  واللوتين والزنك  والفيتامينات  C و E في درء   مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي  وإعتام  عدسة العين وتكون موجودة فى :
-الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب
-سمك السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى
-البيض والمكسرات والفاصوليا ومصادر البروتين الأخرى غير اللحوم
-البرتقال والحمضيات والعصائر الأخرى
-الإقلاع عن التدخين
 يجعلك أكثر عرضة للإصابة  بإعتام عدسة العين ، وتلف العصب البصري ،  والتنكس البقعي ، من بين العديد من المشاكل الطبية الأخرى، إذا حاولت  التخلص من هذه العادة  قبل أن تبدأ مرة أخرى فقط ، استمر في ذلك كلما حاولت الإقلاع عن التدخين أكثر ، زادت احتمالية نجاحك. إسأل طبيبك للحصول على المساعدة.

- ارتداء النظارات الشمسية

 يساعد  زوج  الظلال المناسب على حماية عينيك  من أشعة الشمس فوق البنفسجية، و يزيد التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من فرص الإصابة  بإعتام عدسة العين  والضمور البقعي.

- انظر بعيدًا عن شاشة الكمبيوتر

قد يؤدي التحديق في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف لفترة طويلة إلى إجهاد العين والرؤية الضبابية
وجفاف العين والصداع".

-قم بزيارة طبيب العيون بانتظام

كل شخص يحتاج إلى فحص عيون منتظم ، حتى الأطفال الصغار يساعد في حماية بصرك ويتيح لك رؤية أفضل ما لديك يمكن أن تكشف فحوصات العين  أيضًا عن أمراض ، مثل  الجلوكوما ، ليس لها أعراض. من المهم تحديدها مبكرًا  وسيكون علاجها أسهل.

 


النظر

الحفاظ علي صحة النظر

تقوية النظر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة