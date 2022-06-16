قالت شركة مجموعة السكة الحديد الوطنية الصينية المحدودة، إن خط سكة حديد هوتان - روتشيانغ فى منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربى الصين سيبدأ تشغيله اليوم الخميس، ما يرمز إلى إكمال بناء خط دائرى بالسكة الحديد يبلغ طوله 2712 كيلومتراً فى أكبر صحراء في الصين، تاكليماكان.
وأفادت الشركة في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن الخط يمتد شرقاً من مدينة هوتان ليصل إلى محافظة روتشيانغ على طول الحافة الجنوبية لتاكليماكان، ثاني أكبر صحراء رمال متحركة فى العالم، حيث يوجد 65 % من طوله داخل الصحراء.
وأوضحت الشركة أن خمسة جسور بطول إجمالي يبلغ 49.7 كم ترفع السكة الحديدية لحمايتها من العواصف الرملية.
وأكدت الشركة أن افتتاح خط السكة الحديد سيُمكن القطارات من الالتفاف ضمن دائرة كاملة حول الصحراء لأول مرة في العالم. كما سيسهل السفر والخدمات اللوجستية لمنتجات شينجيانغ المتخصصة بما في ذلك القطن والجوز والتمور والمعادن.
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