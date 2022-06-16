وأفادت الشركة في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن الخط يمتد شرقاً من مدينة هوتان ليصل إلى محافظة روتشيانغ على طول الحافة الجنوبية لتاكليماكان، ثاني أكبر صحراء رمال متحركة فى العالم، حيث يوجد 65 % من طوله داخل الصحراء.

وأوضحت الشركة أن خمسة جسور بطول إجمالي يبلغ 49.7 كم ترفع السكة الحديدية لحمايتها من العواصف الرملية.

وأكدت الشركة أن افتتاح خط السكة الحديد سيُمكن القطارات من الالتفاف ضمن دائرة كاملة حول الصحراء لأول مرة في العالم. كما سيسهل السفر والخدمات اللوجستية لمنتجات شينجيانغ المتخصصة بما في ذلك القطن والجوز والتمور والمعادن.