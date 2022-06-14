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كابونجا يصل ورش المترو لسحب 6 عربات مترو تزن 220 طنا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:14 م
كابونجا يصل ورش المترو لسحب 6 عربات مترو تزن 220 طنا وصول أشرف كابونجا
كتب: سيد الخلفاوى

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وصل منذ قليل الكابتن أشرف كابونجا، ورش خط المترو الثانى لسحب 6 عربات من قطار مترو بالخط الثاني بوزن يقارب 220 طن لتسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، عصر اليوم الثلاثاء داخل ورش شبرا الخيمة.

 

وتم تجهيز ورش شبرا لاستقبال الصحفيين والاعلاميين و الضيوف اثناء سحب كابتن اشرف كابونجا سحب 6 عربات من قطار مترو الانفاق بالورش.

 

ويطمح المصارع أشرف كابونجا، المصنَّف "أقوى رجل فى العالم" من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سحب قطار مترو أنفاق بذراعيه، فى ورشة شبرا للمترو، لكسر الرقم القياسى الماليزى، الذى سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 204 أطنان عام 2021.

 

وكان المصارع أشرف كابونجا، ابن محافظة الإسماعيلية، حصل على تصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسره للرقم القياسى الهندى لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذى حققه أحد الهنود وقام بسحب شاحنة بوزن 13 طنًا.

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 وصول أشرف كابونجا 

 

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 الزميل سيد خلفاوى مع أشرف كابونجا 

 


اشرف كابونجا

كابونجا

موسوعة جينيس

المترو



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