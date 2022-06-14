طقس المنيا الآن.. انكسار الموجة الحارة وغيوم خفيفة ومتفرقة "لايف"

وكانت المحافظة شهدت أمس طقسا شديد الحرارة نهارا وانكسارا للحرارة فى ساعات الليل الأولى مع نشاط الهواء البارد.



وفى سياق أخر، تشهد المحافظة سيولة مرورية كبيرة على الطرق السريعة والصحراوية، وكذلك على المحاور الرئيسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى: الثلاثاء 14 يونيو: نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.