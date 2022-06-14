طقس المنيا الآن.. انكسار الموجة الحارة وغيوم خفيفة ومتفرقة "لايف"

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا اليوم، والتى تشهد انكسار الموجة الحارة وهواء بارد بمختلف أنحاء المحافظة، وظهور الغيوم البيضاء الخفيفة لأول مرة منذ أكثر من أسبوع.
وذلك الطقس عكس الأسبوع الماضى والذى شهدت فيه المحافظة ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة بمختلف المدن، ورطوبة عالية واختفاء للهواء البارد الذى يظهر بشكل ضعيف بين الحين والأخر.
وذلك الطقس عكس الأسبوع الماضى والذى شهدت فيه المحافظة ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة بمختلف المدن، ورطوبة عالية واختفاء للهواء البارد الذى يظهر بشكل ضعيف بين الحين والأخر.
وكانت المحافظة شهدت أمس طقسا شديد الحرارة نهارا وانكسارا للحرارة فى ساعات الليل الأولى مع نشاط الهواء البارد.
وفى سياق أخر، تشهد المحافظة سيولة مرورية كبيرة على الطرق السريعة والصحراوية، وكذلك على المحاور الرئيسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
وفى سياق أخر، تشهد المحافظة سيولة مرورية كبيرة على الطرق السريعة والصحراوية، وكذلك على المحاور الرئيسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى: الثلاثاء 14 يونيو: نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
- الأربعاء 15 يونيو والخميس 16 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.- الجمعة 17 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.- السبت 18 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.- الأحد 19 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
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