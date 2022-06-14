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انخفاض طفيف بالحرارة اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:00 ص
انخفاض طفيف بالحرارة اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة الارصاد الجوية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب ووسط سيناء  ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة حدوث ضعيفة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.
 

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