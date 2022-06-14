وقالت نائبة رئيس المفوضية لتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية مارجريتيس شيناس- في بيان، نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي: "إن تأمين اللقاحات بسرعة وكفاءة لجميع الدول الأعضاء استجابة لتفشي (جدري القردة) هو واجبنا الأخلاقي وأحد الإنجازات الملموسة لقدرتنا الملموسة على حماية الناس.. ونحن لن ندخر جهداً في بناء اتحاد صحي أوروبي حقيقي وقوي يخدم مواطنينا.. وهذا هو السبب في أننا نستخدم لأول مرة ميزانية الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج (EU4Health) لشراء اللقاحات بشكل مباشر، وذلك من منظور أن الاستعداد الفعال والاستجابة للتهديدات الصحية الناشئة هو هدفنا المشترك".

من جهتها.. قالت مفوضة شئون الصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس: "للمرة الأولى، نشتري هذه اللقاحات من خلال برنامج (EU4Health) ونتبرع بها لدولنا الأعضاء، لاسيما بعدما أظهر تفشي مرض (جدري القردة) أهمية نهج الاتحاد الأوروبي الموحد للتأهب والاستجابة للتهديدات الصحية الناشئة.. ومن خلال الاتفاقية الموقعة اليوم، نضمن حصول الدول الأعضاء على اللقاحات التي تشتد الحاجة إليها لحماية الأشخاص المعرضين لجدري القردة.. وهذا دليل ملموس على قدرتنا المعززة للاستجابة السريعة للأزمات الصحية، وكذلك الاستجابة الجماعية التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الصحي الأوروبي".

