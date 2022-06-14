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أخبار 24 ساعة.. التعليم تعقد اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية الأربعاء

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:04 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم تعقد اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية الأربعاء وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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اخبار 24 ساعه

الزراعه

الاكتفاء الذاتى

التربيه والتعليم

امتحانات 2022

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