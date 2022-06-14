أخبار 24 ساعة.. التعليم تعقد اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية الأربعاء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير الزراعة: مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الدواجن والألبان و90% من الأسماك
التعليم تعقد اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية الأربعاء استعدادا للامتحانات
الصحة: نكاد نصل إلى صفر "كورونا" ولدينا مستشفيات ليس بها مصابون
التنمية المحلية: الدولة تنفذ توجيهات القيادة بتطوير الأسواق بشكل حضارى
الزراعة: الأبقار المصرية تنتج 5 كيلو ألبان يوميا والأجنبية تنتج 50 كيلو
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