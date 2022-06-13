التعليم تعقد اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية الأربعاء استعدادا للامتحانات

كتب: محمود طه حسين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اجتماع الأربعاء المقبل برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رضا حجازى نائب الوزير وقيادات الوزارة وبحضور رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وأعضاء مراكز توزيع الأسئلة ورؤساء الكنترولات لتوحيد الإجراءات والرد على الاستفسارات التى ترد من الأعضاء المشاركين فى أعمال الامتحانات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.