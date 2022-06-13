الزراعة: الأبقار المصرية تنتج 5 كيلو ألبان يوميا والأجنبية تنتج 50 كيلو

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عادل التراس مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، إن الدولة تقوم حاليا بإنشاء بيانات دقيقة لتمكنها من رفع الكفاءة الإنتاجية من الألبان واللحوم، مضيفا: "نعمل على توفير أعلاف ذات جودة عالية بالإضافة إلى زيادة التلقيح الصناعى لرؤوس الماشية لتحسين سلالتها وإنتاجيتها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه يتم تحسين السلالات الوراثية من خلال خطة قومية لرفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم تطوير مراكز التلقيح الاصطناعى التابعة لوزارة الزراعة من خلال توفير الأجهزة الحديثة بمراكز العباسية وبنى سويف وسخا والعامرية، وتم تجهيز أكثر من 630 نقطة جديدة للتلقيح الاصطناعى، ويتم تدريب صغار المربين على برامج التغذية والأعلاف والرعاية الطبية.

ولفت إلى أن هناك أبحاثا حديثة ربطت بين تركيب الأعلاف من المواد المعدنية والأملاح والفيتامينات والجينات الموجودة فى الحيوانات ثم إنتاج اللحوم، وهذا ما يطبق فى الخارج.

وذكر أنه بلغ عدد حالات التلقيح الاصطناعى على مدار 2020 إلى الآن حوالى 2.6 مليون جرعة، وأعطت نتائج إيجابية فى حوالى مليون جرعة، ومعدل التسمين فى العجول المصرية منخفض، وإنتاجية الألبان، فالأبقار المصرية يتراوح إنتاجها فى اليوم من 2 إلى 5 كيلو، والسلالات الأجنبية التى نبغى إحلالها واستبدالها، يبلغ إنتاجها أكثر من 50 كيلو فى اليوم، فنقوم باستيراد السائل المنوى المجمدة ونقوم بتلقيح إناث الأبقار المصرية بالسلالات وتكون نتيجة الجيل الأول 7 إلى 10 كيلو فى اليوم، وفى الجيل الثانى يرتفع من 15 إلى 25 كيلو.

وأشار إلى أنه حسب تكليفات الرئيس السيسى بإحلال السلالات الأجنبية مكان المحلية، ويمكن أن يحدث ولكن تدريجيا، لنستطيع التواءم بين السلالة والظروف المحلية والمناخية، لافتا إلى أن التحديات، أنه ليس لدينا مراعى مفتوحة كما فى الخارج، وكذلك الظروف المناخية تختلف عن الخارج، ونحاول أن يتم الاستيراد من الدول التى تتوافق ظروفها المناخية مع الظروف المناخية المصرية.