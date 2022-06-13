التعليم تعلن ضوابط تحصيل مصروفات العام الدراسي وربط استلام الملف بالرسوم

كتب محمود طه حسين

أعلن صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ضوابط تحصيل مصروفات العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس، موضحا أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم وافق على استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021 تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والتوجيه بقبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقا للعام الماضى، إضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوى العام والفنى مثل العام الماضى، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.

وأوضح صندوق دعم وتمويل المشروعات، أن طلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات مع الأخذ في الاعتبار أن تعفى الفئات التالية من سداد الإشتراكات ، ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية ، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة وهي:

1- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020 .

2- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

3- أبناء الأسر المستفيده من معاش الضمان الإجتماعي ، والمساعدات ، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي ، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها ، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك والطلاب يتامى الأب .

4- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الإجتماعية مع تقديم البحوث الإجتماعية المعتمدة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية من ( الشئون الاجتماعية ) مدرجا بها الفئات الاتية ( أبناء المرأة المعيلة ، ومهجورة العائل، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الإحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

5- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

6- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد ( بمحافظة البحر الأحمر ) ، ومدارس شمال سيناء ، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة . - طلاب مدارس التربية الخاصة ، ومدارس الفصـل الواحد ، ومدارس التعليم المجتمعي ، والمدارس الصـديقة للفتيات ، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة ، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس . - لا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين . - تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم ( خدمة - معاش ) من الإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة ، والأنشطة الطلابية ، بمختلف مراحل التعليم ( العام والفنى ) المنصوص عليها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين.

ويرفق به إيصال سداد المصروفات . ويتم سداد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة.