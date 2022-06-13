اليوم السابع
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الإثنين، 13 يونيو 2022 06:57 م
أكرم القصاص
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إصابة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

الإثنين، 13 يونيو 2022 06:01 م
إصابة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال ترودو - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أوردها راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري في نشرته الإنجليزية - "جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19 إيجابية. سأتبع إرشادات الصحة العامة والعزل."
وأضاف ترودو أنه يشعر أنه بخير وذلك بسبب حصوله على جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا، محثا من لم يتلق التطعيم بضرورة الحصول عليه، وكذلك تلقي الجرعة المعززة من اللقاح؛ إن أمكن.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الكندي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد في يناير الماضي.


كندا

جاستن ترودو

كورونا

إصابة رئيس وزراء كندا بكورونا



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