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وكالة الطاقة الذرية: استئناف نقل البيانات الأمنية من محطة زابوروجيا بأوكرانيا

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:10 ص
وكالة الطاقة الذرية: استئناف نقل البيانات الأمنية من محطة زابوروجيا بأوكرانيا وكاله الدوليه للطاقه الذريه
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وكالة الطاقة الذرية، استئناف نقل البيانات الأمنية من محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا ، والتي توقفت في 30 مايو، موضحة أن المحطة تحت سيطرة القوات الروسية، لكن يديرها طاقم أوكراني، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وكالة الطاقة الذرية، أنه تم استئناف نقل بيانات الضمانات من محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا هذا الصباح بعد انقطاع تقني استمر قرابة أسبوعين.

وقال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: نقل بيانات الضمانات عن بُعد عنصر مهم في تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع ذلك، فإنه لا يحل محل وجود مفتشي الوكالة في المحطة لفحص المواد النووية بانتظام.


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