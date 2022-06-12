زيلينسكى: تحدد القواعد التى سيعيش العالم وفقا لها فى ساحة المعركة بأوكرانيا.. صور

كتب: إيهاب محمد

عبر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، عن مدى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، وقال فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، "في ساحة المعركة فى أوكرانيا يتم تحديد القواعد التي سيعيش العالم وفقًا لها، وما سيكون ممكنًا وما سيكون مستحيلًا".



حساب زينلكس على انستجرام

وأضاف زيلينسكى، فى تعليقه على مجموعة من الصور للجنود الأوكران، ومناطق القصف فى بلاده، التى شاركها مع متابعيه، "يجب أن ننقذ العالم معًا من العودة إلى الأيام التي كان يتم فيها تقرير كل شيء على أساس ما يسمى بحق القوة، ولم يكن للأفراد وأى من أفكارهم، مثل العديد من الدول".



جنود اوكرانين



جندى اوكراني



جنود اوكرانين



جندى اوكراني امام دبابة



دبابة مدمة

وعلى جانب آخر، كان زيلينسكي، أوضح أن العالم سيواجه مجاعة ونقصا حادا في الإمدادات الغذائية إذا استمر الحصار على أوكرانيا، وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال اجتماع الأمن الآسيوي، إنه بلاده ستنتصر فى الحرب، قائلا: "سننتصر في الحرب".

كما كان الرئيس الأوكراني قد عبر عن امتنانه لبريطانيا وحكومتها ورئيس وزرائها بوريس جونسون على مساعدة أوكرانيا، وأكد زيلينسكي - خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن الحرب أثبتت أن المملكة المتحدة صديقة وشريكة حقيقية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي - حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكر نفورم) الأوكرانية - "أنا ممتن للعمل المشترك الحقيقي.. الكلمات تتحول دائمًا إلى أفعال، وهو أمر مهم للغاية.. الأسلحة والدعم المالي والعقوبات هي ثلاثة أشياء أظهرت فيها المملكة المتحدة باستمرار ريادتها في دعم أوكرانيا".