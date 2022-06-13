كانت فى القسم.. تعرف على حقيقة خطف فتاة من أمام كلية بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بخطف إحدى الفتيات أمام إحدى الكليات بالقليوبية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول: ("فتاتين") ، طرف ثانى: (أحد الأشخاص)، وذلك حال سير الفتاتين بمحل الواقعة انتابت إحداهما حالة إعياء، وبملاحظة الطرف الثانى لذلك توجه إليهما لاستطلاع الأمر، فحدثت بينهم مشادة ظناً من الطرف الأول قيامه بمعاكستهما، وتوجه الطرفان لمركز الشرطة وأبدوا رغبتهم فى الصلح، وذلك بالتراضى فيما بينهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.