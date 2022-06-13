ضبط 2400 عبوة عصير وطن هياكل دواجن منتهية الصلاحية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2400 عبوة عصير وطن هياكل دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية على المطاعم والجزارين والمخابز بمركز منيا القمح، ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز والجزارين والمجازر والمطاعم والأنشطة التجارية المتنوعة للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع وبالاشتراك مع إدارة الطب البيطري بمنيا القمح والقرى التابعة له وأسفرت عن ضبط مخالفات وجاءت بياناتها علي النحو التالي :-

تحرير محضر رقم 17374 جنح منيا القمح ضد المواطن " أ .خ .ع "صاحب شركة لبيع المياه الغازية قرية ملامس لحيازته وعرضه عصير مانجو مجهول المصدر مشروبات أطفال وتم التحفظ على عدد 2400 عبوة على ذمة التحقيق.

و محضر رقم 17375 جنح منيا القمح ضد المواطن " ع .م .ع "صاحب محل جزارة بمدينة منيا القمح المخالفة للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 10 كجم لحم بقري بالعظم.

و محضر رقم 17376 جنح منيا القمح ضد المواطن " ض .ع .ع " صاحب محل جزارة بمدينة منيا القمح المخالفة للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 10 كجم لحم بقري بالعظم.

و محضر رقم 17377 جنح منيا القمح ضد المواطن " س .م .م " القائم بإدارة مجزر دواجن بناحية الصنافين المخالفة وقد تم ضبط طن هياكل دواجن منتهية الصلاحية بإحدى ثلاجات المجزر.

محضر رقم 17378 جنح منيا القمح ضد المواطن " أ .م .ح " صاحب محل ببندر منيا القمح لحيازته زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 100 كجم زيت طعام مجهول المصدر.

و محضر رقم 17379 جنح منيا القمح ضد المواطن " ع .ج .ف "صاحب محل كشرى لعدم الإعلان عن الأسعار..

و مخالفة ضد المواطن " س .ع .ع " صاحب مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 8 جم في الرغيف بقرية القبة.

و تحرير مخالفة ضد المواطن " س .ع .م " صاحب مخبز بلدى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بقرية القبة.

تحرير مخالفة ضد المواطن " ن .م .ا "صاحب مخبز بلدى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بكفر موسى جاويش

و تحرير مخالفة ضد المواطن " س .م ك" صاحب مخبز بلدى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بكفر موسى جاويش .



ر و 1 طن هي 2



ر و 1 طن هي 3