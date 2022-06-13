اليوم السابع
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بابا الفاتيكان: اضطررت لتأجيل زيارتى للكونغو وجنوب السودان بسبب آلام فى الساق

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:53 ص
بابا الفاتيكان: اضطررت لتأجيل زيارتى للكونغو وجنوب السودان بسبب آلام فى الساق بابا الفاتيكان
فاطمة شوقى

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دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى الصلاة والكفاح من أجل السلام، وذلك خلال الصلاة أمس الأحد، حيث حيا قداسة البابا فرنسيس المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وقال "كنت أرغب في أن أتوجه إلى شعب وسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان".
 
وأضاف البابا "أيها الأعزاء، مع الأسف الشديد، بسبب مشاكل في الساق، اضطررت إلى تأجيل زيارتي إلى بلدانكم، التي كانت مُقررة في الأيام الأولى من شهر يوليو،  أشعر حقًا بأسف شديد، لأنني اضطررت إلى تأجيل هذه الزيارة التي تهمني كثيرًا. أعتذر منكم على ذلك. ولنصل معًا لكي أتمكن بعون الله والرعاية الطبية من الحضور بينكم في أسرع وقت ممكن. لنتحل بالثقة" حسبما نقلت إذاعة الفاتيكان.
وذكر البابا أنه "يصادف اليوم، اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، لنلتزم جميعًا من أجل القضاء على هذه الآفة لكيلا يُحرم أي فتى أو فتاة من حقوقهما الأساسية ويُجبران على العمل. إن واقع استغلال القاصرين في العمل هو واقع مأساوي يسائلنا جميعاً”.
وخلص البابا فرنسيس إلى القول إن "فكرة السكان الأوكرانيين الذين تعذبهم الحرب لا تزال حية في قلبي، لا نسمحن لمرور الوقت بأن يهدئ من آلامنا وقلقنا على هؤلاء الأشخاص الذين يتعذبون. من فضلكم لا نعتدن على هذا الواقع المأساوي، وإنما لنحمله على الدوام في قلوبنا،  لنصل ونكافح من أجل السلام".
 

الفاتيكان

بابا الفاتيكان

جنوب السودان

حرب اوكرانيا

عمالة الاطفال



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