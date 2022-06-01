محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع الصوب الزراعية بمنطقة المعلمين بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، مشروع الصوب الزراعية التابع لإحدى الجمعيات الخيرية والمقام على مساحة 2 فدان، ويضم 16 صوبة متنوعة بمنطقة المعلمين بالخارجة، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بإنتاج المزرعة من (الخيار والفلفل والباذنجان والكنتالوب والكوسة) موجهًا بالتوسع فى عدد الصوب وتوفير المنتجات بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية والأسواق لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن المواطنين.

من ناحية أخري، كلف الزملوط الوحدة المحلية بإعداد مخطط لإنشاء مجتمع سكنى جديد بالمنطقة بين حى الأمل وحى المعلمين وتجهيزه بالمرافق اللازمة.