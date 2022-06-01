اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع الصوب الزراعية بمنطقة المعلمين بالخارجة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:14 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع الصوب الزراعية بمنطقة المعلمين بالخارجة الزملوط يتفقد مشروع الصوب الزراعية
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، مشروع الصوب الزراعية التابع لإحدى الجمعيات الخيرية والمقام على مساحة 2 فدان، ويضم 16 صوبة متنوعة بمنطقة المعلمين بالخارجة، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بإنتاج المزرعة من (الخيار والفلفل والباذنجان والكنتالوب والكوسة) موجهًا بالتوسع فى عدد الصوب وتوفير المنتجات بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية والأسواق لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن المواطنين.

من ناحية أخري، كلف الزملوط الوحدة المحلية بإعداد مخطط لإنشاء مجتمع سكنى جديد بالمنطقة بين حى الأمل وحى المعلمين وتجهيزه بالمرافق اللازمة.


الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

الصوب الزراعية بالوادى الجديد

ارض المعلمين بالخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه


الموضوعات المتعلقة

"الزراعة": الفدان فى الصوب الزراعية يعادل 10 أفدنة بالمساحات التقليدية

الأحد، 22 مايو 2022 12:12 م

توزيع شتلات زيتون وصوب زراعية على الأهالى بوسط سيناء

الخميس، 10 فبراير 2022 11:29 ص

الزراعة: لولا الصوب الزراعية لزادت أسعار المحاصيل من 50 إلى 100% بسبب التغيرات المناخية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 10:41 م

"بلح ومجدول ورمان وزيتون".. بشائر حصاد مزارع التنمية المتكاملة فى سيناء.. الانتهاء من إنشاء 24 تجمعًا بوسط وجنوب أرض الفيروز.. استصلاح 920 فدانًا وإقامة 225 صوبة زراعية و11 مزرعة سمكية و9 مزارع أغنام.. صور

الخميس، 28 أكتوبر 2021 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة