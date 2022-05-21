الرئيس السيسي: تجهيز 16 ألف فدان "صوب زراعية" يحتاج إلى 16 مليار جنيه

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروعات الصوب الزراعية، قائلا: "الصوب الزراعية بالنسبة لي محطة تحلية.. بدل ما اعمل محطة تحلية واخد المياه ازرع بيها.. قولت نعمل الصوب الزراعية.. بياخد كمية مياه أقل من الفدان اللى بيتزع حتى ري حديث.. لو كنت بزرع 10 -20 ألف متر مياه.. في السنة.. بالصوب الزراعية الكمية تنخفض بنسبة 50-60 %".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي: "الفدان يتكلف مليون جنيه وأكثر.. بنية أساسية بس.. الصوب الحديد كانت بمليون جنيه لتغطية 16 ألف فدان بـ 16 مليار جنيه.. كمية الـ 16 ألف فدان.. يساوي 4 آلاف فدان.. وحجم التشغيل.. نظريا طرح الموضوع من 4 – 5 سنين 50 ألف فدان صوب زراعية وبعدين نتكلم عن 100 ألف فدان".

وتابع الرئيس السيسي: "الأرقام مش موضوعية خالص.. هتتكلف الفدان وفق مشروع الصوب مليون ولا 2 مليون هيجيب كام.. المستثمر يقولك مش هعملها إلا كنت هتصدر.. التصدير لأنه الكيلو هنا مثلا بـ 5 جنيهات 10 جنيهات.. بس في التصدير بنتكلم عن 2 و3 يورو.. ده منطق اقتصادي نحترمه"، متابعا: "لكن الدولة لها مسار آخر.. هتفضل تقول كلام مش يتعمل.. وتقول حلول مش تتنفذ.. تقول حلول والنتيجة صفر.. لانك قولت مش تابعت ومش نفذت.. الأرقام المطلوبة دي اتحققت".