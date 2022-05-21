اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: تجهيز 16 ألف فدان "صوب زراعية" يحتاج إلى 16 مليار جنيه

السبت، 21 مايو 2022 12:01 م
الرئيس السيسي: تجهيز 16 ألف فدان "صوب زراعية" يحتاج إلى 16 مليار جنيه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروعات الصوب الزراعية، قائلا: "الصوب الزراعية بالنسبة لي محطة تحلية.. بدل ما اعمل محطة تحلية واخد المياه ازرع بيها.. قولت نعمل الصوب الزراعية.. بياخد كمية مياه أقل من الفدان اللى بيتزع حتى ري حديث.. لو كنت بزرع 10 -20 ألف متر مياه.. في السنة.. بالصوب الزراعية الكمية تنخفض بنسبة 50-60 %".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي: "الفدان يتكلف مليون جنيه وأكثر.. بنية أساسية بس.. الصوب الحديد كانت بمليون جنيه لتغطية 16 ألف فدان بـ 16 مليار جنيه.. كمية الـ 16 ألف فدان.. يساوي 4 آلاف فدان.. وحجم التشغيل.. نظريا طرح الموضوع من 4 – 5 سنين 50 ألف فدان صوب زراعية وبعدين نتكلم عن 100 ألف فدان".

وتابع الرئيس السيسي: "الأرقام مش موضوعية خالص.. هتتكلف الفدان وفق مشروع الصوب مليون ولا 2 مليون هيجيب كام.. المستثمر يقولك مش هعملها إلا كنت هتصدر.. التصدير لأنه الكيلو هنا مثلا بـ 5 جنيهات 10 جنيهات.. بس في التصدير بنتكلم عن 2 و3 يورو.. ده منطق اقتصادي نحترمه"، متابعا: "لكن الدولة لها مسار آخر.. هتفضل تقول كلام مش يتعمل.. وتقول حلول مش تتنفذ.. تقول حلول والنتيجة صفر.. لانك قولت مش تابعت ومش نفذت.. الأرقام المطلوبة دي اتحققت".  

 


السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مستقبل مصر

مشروع مستقبل مصر


الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: هدف المشروعات الزراعية الجديدة تلبية الطلب وتوفير فرص عمل

السبت، 21 مايو 2022 11:57 ص

الرئيس السيسي: لا يوجد بيت واحد فى المليون فدان بمشروع "مستقبل مصر"

السبت، 21 مايو 2022 11:55 ص

الرئيس السيسي: مشروع مستقبل مصر قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية

السبت، 21 مايو 2022 11:48 ص

الرئيس السيسي: الخوض فى أعراض المسؤولين بالكذب والبهتان "صدقة جارية" لهم

السبت، 21 مايو 2022 11:45 ص

الرئيس السيسي عن الحوار الوطنى: "هنستنى ونسمع.. ونكلم أحبابنا فى كل ما يتم طرحه"

السبت، 21 مايو 2022 11:41 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة