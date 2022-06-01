اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:47 م
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ضبط 2000 عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر خلال حملة رقابية بالبحيرة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:08 م
ضبط 2000 عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر خلال حملة رقابية بالبحيرة أدوية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة على المنشآت الصحية والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور الدورى على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء وردع المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامه المواطنين.

وشدد محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

وفى هذا السياق شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملة مكبرة على الصيدليات بناحية مركز ومدينة أبو حمص وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية فرع البحيرة وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط صيدلية بها ما يزيد عن 2000 عبوة من الأدوية البشرية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتم ضبط الأدوية وجارى فحصها واعداد المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة.


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أدوية مجهولة المصدر

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