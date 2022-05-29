محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 76.12 %.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.12%، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68.8%، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 66.7%.

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام، و 17 طالب وطالبة الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة ليتبؤا هؤلاء المتفوقين قائمة الشرف لأوائل المحافظة فى الشهادة الإعدادية العامة واللغات.

وأعرب محافظ أسوان، عن أمنياته لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم تحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم حيث تم حجب نتائج 5 طلاب بإدارة إدفو التعليمية بعد ضبطهم بمحاولة الغش أثناء فترة الامتحانات.

وأشار، إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات في الفترة من 1 إلى 15 يونيو المقبل لتلقى أى طلبات لإعادة تصحيح ورصد الدرجات لأوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية والتى تقدم لها 28 ألف و 53 طالب وطالبة طالب وطالبة نجح منهم 21 ألف و 353 طالبا وطالبة، فيما سيدخل امتحانات الدور الثانى 6700 طالب وطالبة.