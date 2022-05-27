وكيل تعليم أسوان يجتمع برؤساء اللجان ومراقبى امتحانات الدبلومات الفنية

أسوان - عبد الله صلاح

عقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بعد ظهر اليوم الجمعة، اجتماعا عبر تقنية الكونفرانس الافتراضى، برؤساء لجان ومراقبين أوائل الدبلومات الفنية، وكذلك مديرى الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الثلاثية ورئيس مركز توزيع الأسئلة، وذلك بحضور محمد شرف مدير عام التعليم الفنى وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام.



يأتى الاجتماع، لمناقشة استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية "دور أول" للعام الدراسى 2022 /2021، والتى تنطلق غداً السبت الموافق 28 مايو، وتنتهى الخميس 9 يونيو المقبل، طبقًا للجداول المعتمدة والمعلنة من قِبل الوزارة.



واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، متمنيًا لهم إقامة طيبة بأسوان، مؤكدًا أنه تم تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات التى تضمن أجواء تربوية ملائمة لأبنائنا الطلاب وزملائنا المنتدبين لأعمال الامتحانات.



وأشار "لطفى"، إلى أهمية مراعاة القواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العمل، حيث تم التأكيد على الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب، وتذليل أى عقبات قد تواجههم، وتوفير المناخ الملائم لهم والتصدى لمحاولات الغش.



وأضاف، أن على رؤساء اللجان حسن اختيار حجرة الكنترول والتأكد من وصول أوراق الإجابة بأرقام استماراتها وبالأعداد الكافية وأنها سليمة وصحيحة وضرورة فرزها بوقت كاف قبل تسليمها للطلاب لتفادى أى مشكلات قد تحدث مثل تداخل أرقام الاستمارات ، كما تم الإشارة إلى أهمية إعلان جدول الامتحان بمكان ظاهر بكل لجنة، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وخارجها، بما يضمن سلامة جميع الطلاب والعاملين باللجان.



وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية انتهت من تجهيز مقار اللجان الامتحانية من حيث توفير المراوح ومبردات المياه والمقاعد المناسبة والكافية وكافة التجهيزات التى تضمن راحة الطلاب والسادة المنتدبين للجان، كما تم تجهيز استراحات القائمين على أعمال الامتحانات وتوفير المتطلبات الضرورية لهم.



وخلال الاجتماع أيضا، تم التأكيد على رؤساء اللجان ضرورة مراجعة مظاريف الأسئلة عند استلامها للتأكد من مطابقتها لمادة الامتحان مع مراعاة تأكد رئيس اللجنة وجميع أعضاء اللجنة من سلامة المظاريف قبل فتحها، وحظر حمل واستخدام التليفون المحمول بالنسبة للطلاب والعاملين باللجنة ويقتصر العمل على تليفون المدرسة، بعدها الاستماع للمشكلات التى تواجه رؤساء اللجان وعلى الفور تم التواصل مع المختصين لحلها.



ومن جانبه أشار مدير عام التعليم الفنى، إلى توافر جميع أوراق الاجابة بمخازن المديرية والإدارات التعليمية ولا يوجد أى عجز، لافتًا إلى ضرورة أن يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من وصول جميع المنتدبين معه باللجنة، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية على الفور فى حال وجود أى عجز، وعلى رؤساء اللجان كذلك التواصل الفورى مع غرفة عمليات الإدارة فى حال رصد أى مشكلة والتواصل مع رئيس مركز توزيع الأسئلة فى حال رصد أى مشكلة خاصة بالورقة الامتحانية.



وانتهى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التزام الجميع بالقواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العملية الامتحانية حتى تسير الأمور بشكل جيد دون أية شكاوى أو مشكلات.



يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ 17 ألف و853 طالبا/طالبة "نظام 3 و5 سنوات"، موزعين داخل 81 لجنة على مستوى المديرية بواقع (37 لجنة صناعى نظام 3 سنوات - 11 لجنة صناعى إعداد مهنى - 2 لجنة صناعى نظام ٥ سنوات - لجنة واحدة صناعى نظام الجدارات - 19 لجنة تجارى نظام 3 سنوات - 2 لجنة تجارى نظام 5 سنوات - 2 لجنة فندقى نظام 3 سنوات - لجنة واحدة فندقى نظام 5 سنوات -5 لجان زراعى نظام 3 سنوات - لجنة واحدة تعليم مزدوج).



ويبلغ إجمالى عدد الإستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات 44 استراحة بواقع (35 استراحة رجال - 9 استراحات سيدات) وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة.