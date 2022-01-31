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التنمية المحلية: مبادرة إيجى ترك تأتى لتشجيع الشباب على الاستثمار

الإثنين، 31 يناير 2022 10:16 م
التنمية المحلية: مبادرة إيجى ترك تأتى لتشجيع الشباب على الاستثمار خالد قاسم
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة إيجى ترك، هي مبادرة مصرية لتشغيل آلاف الشباب، والمبادرة دعم من الرئيس السيسى للشباب لفتح آفاق جديدة لهم، وتحت رعاية مجلس الوزراء، مضيفا أن مبادرة إيجى ترك تأتى لتشجيع الشباب على الاستثمار.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إنجى القاضى، المذاع على قناة DMC أن هناك شروط التقدم للمبادرة، ومنها الموافقات الآمنة والصحية، وموقعها يكون أين، والشهادة الصحية، وتستفيد من المبادرة كافة فئات المجتمع من عمر 21 سنة حتى سن 55 عاما، وكذلك يستفيد من ذوى القدرات الخاصة.

 

وتابع أن المبادرة بدأت فى محافظات ومنها القليوبية والشرقية والدقهلية والمنيا وسوهاج وإسكندرية، وخصصنا على موقعنا لتقديم الشباب وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع المحافظات، مضيفا أنه سيتم توفير التمويل من مصادر متعددة وهناك تسهيلات من الشركات لتوفير المنتج الخام له.

 

 

وأوضح أن لابد من وجود حالة جنائية والسلامة التى يستطيع تقديم الخدمة والخبرة التى يقوم بتقديمها، وجميع الشروط متواجدة على موقع الوزارة وأملاء اللائحة التنفيذية للقرار 111، واليوم أخر تقديم فى المبادرة، ولم يتم حصر المقدمين حتى الآن، وتقريبا هنوفر من 500 ل 900 وحدة توفر عمل ل5 أفراد لكل وحدة.


التمية المحلية

الشباب

الاستثمار

خالد قاسم

ايجى ترك

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