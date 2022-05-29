أوقاف الأقصر: اختيار 10 مساجد للمقارئ و25 مسجدا للبرامج الصيفية للأطفال

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن توالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وطبقاً لم تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أنه تم الإعلان عن المقارئ القرآنية للجمهور وعددها 10 مقارئ، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر تحت إشراف إمام المسجد وهى كالتالى:- (الزهراء إسنا إمام المسجد - العتيق المطاعنة أصفون إمام المسجد - الراضي البندر إمام المسجد - صلاح الدين البندر إمام المسجد - العتيق البياضية إمام المسجد - الحسنات حاجر كومير إمام المسجد - النور الزينية إمام المسجد - العتيق ( العمري ) الطود إمام المسجد - مقام الشيخ الطيب القرنة إمام المسجد - عمر بن الخطاب النمسا إمام المسجد).

أما فى فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال، فقد تم انضمام عدد 25 مسجدا للبرنامج الصيفي للأطفال وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، وهى كالتالى:- (أرمنت الرحمن العمارنة محمد محمود مصطفي أحمد - أرمنت العتيق محمود خليل صادق - أرمنت التيسير محمود عبد الحكيم فاضل - الطود نجع الوحدة محمود النجار أحمد علي - الطود العتيق الطراخين عبدالرحمن عبد الرازق أبو الوفا - الطود البر والتقوى علاء عربي حسنين محمد - الطود محمد عبدالهادي محمود عبد الحميد حامد عبدالله - الطود الشقيرات آدم حسن محمد علي - حاجر كومير أبو بكر الصديق بكر إبراهيم محمود - أصفون العتيق محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم - أصفون أبو شحات محمود حسني عبد النبي بكري - القرنة العلم والايمان حسان حسين أحمد محمد - القرنة النور أحمد محمود محمد عوض).

وتشمل مساجد البرنامج الصيفي للأطفال أيضاً مايلي:- (القرنة آل البيت النوبي على أحمد - القرنة آل البيت إبراهيم نور محمد إبراهيم - القرنة فاطمة الزهراء عمر على سيد علي - بندر الأقصر الشيخ مبارك أحمد شرقاوي حساني - إسنا الرحمن الحسن احمد محمد رمضان - إسنا الإمام علي الدير محمود علي أحمد إبراهيم - إسنا العتيق حسن منصور محمد أحمد - الزينية الحسن علي صديق أمير عمر - الزينية أبو طربوش زكريا سهري عبد العزيز يوسف - البياضية الحاج جابر أحمد أمين أحمد محمد - البياضية جبال النور محمود بغدادي أحمد حسين - البياضية الدح حسين عبدالرزاق عبدالباسط).