وزير الإسكان يعرض على مسئولين بعمان تجربة مصر العمرانية

كتب أحمد حسن

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير عبدالله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية، والمهندس حمد بن على النزوانى، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، لعرض التجربة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مختلف المجالات.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب بسفير سلطنة عمان بمصر، ووكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والوفد المرافق لهما، معبراً عن سعادته بزيارة الوفد الكريم للدولة المصرية، وتواجدهم بمقر وزارة الإسكان، ومؤكداً أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بسلطنة عمان.

واستعرض وزير الإسكان، الجهود التى بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق نهضة عمرانية غير مسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية، فى مختلف المجالات، وذلك فى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، ويمثل هدفه الأول، مضاعفة المعمور المصرى، وفتح آفاق جديدة للتنمية.

من جانبه، أبدى السفير عبدالله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية، إعجابه بالتجربة العمرانية المصرية الحديثة، قائلاً: ان المصريين يسابقون الزمن لإنجاز مختلف المشروعات، فأجدادهم القدماء بنوا الأهرامات، وهم يبنون مصر الجديدة".

وأكد السفير العمانى بمصر، على متانة العلاقات التاريخية بين مصر وعمان، متمنياً نقل الخبرة المصرية لدولة عمان، وتحقيق تعاون مشترك فى مختلف المجالات التنموية، وتكرار الزيارات بين الجانبين.

كما أثنى المهندس حمد بن على النزوانى، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، على التجربة العمرانية المصرية، ولا سيما فى مجال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ومشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكداً أن هذه المشروعات، ولدت ثقة بين المواطن والحكومة، وهو ما يحقق ولاء المواطن لدولته، ورفع المستوى الاقتصادى للدولة والمواطنين.

وفى السياق ذاته، عقد مسئولو وزارة الإسكان، اجتماعاً مع السفير عبدالله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية، والمهندس حمد بن على النزوانى، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والوفد المرافق لهما، لعرض عدد من الفيديوهات التى توثق مراحل النهضة العمرانية، وتقديم المزيد من الشرح عن جهود الوزارة فى مختلف المجالات، والإجابة على تساؤلات واستفسارات الوفد العمانى.