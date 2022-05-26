وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالعاشر والفشن الجديدة

كتب أحمد حسن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات إدارية جديدة لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة داخل كردون مدينتي العاشر من رمضان والفشن الجديدة .

وشملت القرارات بمدينة العاشر من رمضان، إزالة عددٍ من مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالأحياء السابع والتاسع والمجاورة 13 والمجاورة 27 والمجاورة 73 والمجاورة 18، والمتمثلة في بناء دور متكرر و"تقفيل" غرف سطح وأعمدة خرسانية لأدوار أخرى وتعديلات ببدروم وفتح محال وبناء ردود، بدون ترخيص وبالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات بتلك القطع، كما شمل القرار بمدينة الفشن الجديدة إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على أراض بمساحة حوالي 73 ألف م2، والمتمثلة في إقامة شونة محاصيل زراعية وغرف بالبلوك واستراحات وسور، وذلك بدون سند أو ترخيص.



وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.



ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا مدينتي العاشر من رمضان والفشن الجديدة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات