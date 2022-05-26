وزير خارجية أمريكا: بوتين أضعف روسيا.. ولدينا خلافات عميقة مع السلطات الصينية

كتب سمير حسنى

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن أسس النظام العالمي في خطر، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل خطرا واضحا، مؤكدا أن الأخير فشل في تحقيق أهدافه إذ وحد دول الناتو وأضعف بلاده.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي فى مؤتمر صحفى، لكشف استراتيجية إدارة بايدن تجاه الصين، اليوم الخميس، إن واشنطن لا تريد المحافظة على النظام الدولي القائم فقط، بل لا بد من تحديثه لتلبية تطلعات الشعوب ومواجهة التحديات.

وعن علاقة بلاده بالصين، قال: الصين تؤثر على قدراتنا على مواجهة التحديات المتزايدة مثل جائحة كوفيد أو التغيرات المناخية، وقامت بتحديث قدراتها لتصبح من أكبر القوى العسكرية في العالم، متهما الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بأنه أصبح أكثر قمعا في الداخل وعدوانية في الخارج في عهد الرئيس الحالي، معلقا بالقول: "خلافاتنا عميقة مع الحزب الشيوعي الصيني والسلطات الصينية لكننا نحترم الشعب الصيني وثقافته".

وتعهد بلينكن، بتغيير البيئة الاستراتيجية حول بكين، قائلا: "سنغير البيئة الاستراتيجية حول بكين لتعزيز رؤيتنا لنظام دولي مفتوح ولن نعتمد عليها لتغيير مسارها، مضيفا: "الصين قفزت للمرتبة الثانية في الاستثمار ومجال التكنولوجيا وعلينا زيادة تعزيز قدراتنا في هذا المجال.