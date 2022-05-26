واشنطن بوست: بلينكن يكشف استراتيجية إدارة بايدن إزاء الصين فى خطاب اليوم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن سيكشف اليوم، الخميس، عن استراتيجية إدارة بايدن إزاء الصين فى خطاب طال انتظاره، والذى سيؤكد فيه ضرورة أن تواصل الولايات المتحدة التركيز على "التهديد الاقتصادى والعسكرى" الذى تمثله الصين على الرغم من التحديات التى تمثلها روسيا وخصوم أمريكا الآخرين البارزين.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة بايدن كانت قد أشارت إلى أن الصين هى أكبر اختبار جيوسياسى فى القرن الحادى والعشرين، إلا أن الحرب الروسية فى أوكرانيا المستمرة منذ ثلاثة أشهر قد استهلكت وقت وانتباه البيت الأبيض مع ارتفاع معدلات القتلى واستمرار القتال الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وقالت واشنطن بوست، إن خطاب بلينكن، وهو نتاج أشهر من المداولات الداخلية حول كيفية التعامل مع الصين، يهدف إلى جعل الأولوية للتحدى الذى تمثله الصين فى مختلف التهديدات العالمية التى تواجه واشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية رفض الكشف عن هويته قوله إنه مع احتشاد واشنطن وشركائها حول العالم بطرق غير مسبوقة للرد على العداون الروسى فى أوكرانيا، فإنهم أرادوا توضيح أن تركيزهم الثابت على منطقتى المحيط الهادى والهندى وتحدى جمهورية الصين الشعبية لا يزال قائما.

وسيلقى بلينكن خطابا أمام جامعة جورج واشنطن. وكان من المقرر أن يتم إلقائه قبل أول جولة آسيوية للرئيس بايدن الأسبوع الماضى، لكن تم تأجيله بعدما تبين إصابة وزير الخارجية الأمريكى بفيروس كورونا.