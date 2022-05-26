نادى بنها الرياضى: منع عضو من الدخول بعد التعدى على مدرب

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس إدارة نادى بنها الرياضي، اجتماعا، لمتابعة تداعيات واقعة الاعتداء على محمد عبد الهادي مدرب اللياقة البدنية بالنادي، من قبل بعض أعضاء النادى، حيث أسفر الاجتماع عن بعض القرارات المستجدة وهى أولا التكفل بكافة تكاليف علاج المدرب، وتكليف محامى النادي بمتابعة قضية الاعتداء عليه.

وتابع مجلس إدارة نادى بنها الرياضي، في بيان له، أنه بعد صدور قرار النيابة اليوم بحبس المتهمين بالاعتداء عليه، قرر المجلس منع العضو أحمد حسانين أحمد وزوجته وأولاده من دخول النادي، والعرض على الجمعية القادمة لشطب عضويتهم.

وكانت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، قد أمرت بحبس 2 من المتهمين في واقعة التعدي بالضرب على مدرب بنادي بنها الرياضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل الطالب ووالدته، والاستعلام عن حالة المدرب المصاب لاستجوابه، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ومصاب بنادي بنها الرياضي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة المدرب محمد عبد الهادي، مع طالب بالإعدادية وأهليته، الذين اقتحموا نادي بنها الرياضي بمحافظة القليوبية، عقب تصدي المدرب لنجلهم لتعديه بالضرب على الفتيات خلال التمرين.

وكشفت التحريات، أن أهلية الطالب عندما علموا بتصدي المدرب لنجلهم سارعوا إليه حاملين سيخ حديدي، وتعدوا به على المدرب حتى تسببوا في إصابته بكسر مضاعف بالقدم، وكسر بالمفصل بجانب عدة إصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبدوره أصدر مجلس إدارة نادي بنها الرياضي بمحافظة القليوبية بيانًا، أوضح خلاله تفاصيل اعتداء أحد أعضاء الجمعية العمومية به على أحد مدربي اللياقة بالنادي، مؤكدًا أنه سيدعم المدرب بكافة حقوقه القانونية، وأنه تم منع أعضاء الجمعية العمومية المتسببين بالواقعة من دخول النادي لحين انتهاء التحقيقات.