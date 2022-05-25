تفاصيل الاعتداء على مدرب اللياقة بنادى بنها الرياضى للومه طفلا خلال التدريبات

القليوبية - إبراهيم سالم

أصدر مجلس إدارة نادى بنها الرياضى بمحافظة القليوبية، بيانا صحفيا، أوضح خلاله تفاصيل اعتداء أحد أعضاء الجمعية العمومية به على أحد مدربى اللياقة بالنادي، مؤكدا أنه سيدعم المدرب بكافة حقوقه القانونية، وأنه تم منع أعضاء الجمعية العمومية المتسببين بالواقعة من دخول النادى لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضح المجلس في بياناه، أنه شهد نادى بنها الرياضي واقعة مؤسفة أثارت استياء مجلس إدارة النادي بالكامل وجميع أعضاء الجمعية العمومية، حيث قام بعض من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي بالتعدي على الكابتن محمد عبد الهادي مدرب اللياقة البدنية بالنادي، داخل ملاعب النادي مساء أمس الثلاثاء، وذلك عقب مشادة كلامية بين عضو من الجمعية العمومية ومدرب النادي، بسبب قيام المدرب بتوجيه اللوم لأحد الأطفال بسبب تصرفات حدثت من الطفل أثناء التمرينات.

وأكد مجلس إدارة النادي، رفضه التام لهذه الواقعة المؤسفة التي حدثت بملعب النادي والتي أصيب على إثرها الكابتن محمد عبد الهادي، كما يؤكد دعمه الكامل للمدرب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي وأعضاء الجمعية العمومية فى هذه الواقعة، مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه في أخذ كل ما يراه المجلس من قرارات إدارية تحفظ حقوقه.

وتابع مجلس إدارة النادى، نعلن للجميع أننا لن نتهاون في حق أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية ولا في حق النادي، ونحيط علم الجميع بأنه تم تحويل الواقعة كاملة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ولحين انتهاء التحقيق فقد قرر مجلس إدارة نادى بنها الرياضي، وقف أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بالتعدي على المدرب ومنعهم نهائيا من دخول النادي لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة، وفى حالة إدانة أعضاء الجمعية العمومية من النيابة بشأن الواقعة فسيتم رفع الأمر للجمعية العمومية لشطب المتسبب فى الواقعة.



وقدم مجلس إدارة النادى اعتذارا لجميع أعضاء الجمعية العمومية، قائلا: "وأخيرا نعتذر لجميع أعضاء النادي عما حدث ونتمنى السلامة للجميع".