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الخميس، 26 مايو 2022 05:45 م
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قيادات منطقة الأقصر الأزهرية يتابعون تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 05:00 م
قيادات منطقة الأقصر الأزهرية يتابعون تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور العمل فى مركز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد أحمد عبادى مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمركز تصحيح الشهادة الإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية بمعهد الأقصر الجديد، للاطمئنان على عملية التصحيح لأوراق الامتحانات، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وخلال الجولة أكد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بذلك، والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، شدد خلال جولة تفقده على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، مع توفير الأجواء المناسبة لكافة المصححين، واختتمت الجولة بتوجيه الشكر للجميع على حسن التنظيم والأداء المتميز.

وكانت قد شهدت منطقة الأقصر الأزهرية، انطلاق امتحانات الشهادة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022م، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث تفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، سير أعمال امتحانات الشهادة للمرحلة الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني، داخل معهدى بنين الأقصر والأقصر الابتدائى (الملحقية)، وبرفقته مدير التعليم الابتدائى الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان، كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الجميع.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه يؤدى 3119 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية الامتحان فى مادتى (الفقه واللغة العربية ورقة أولى)، بينما يؤدى 2215 طالبا وطالبة بالشهادة الابتدائية الامتحان فى مادتى (القرآن الكريم والتربية الإسلامية)، والجدير بالذكر أن متابعة سير أعمال الامتحانات تتم من خلال غرفة العمليات التى تم إعدادها بالمنطقة لمتابعة سير الامتحانات، وذلك تحت إشراف أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة.
 

العمل فى مركز تصحيح أوراق إمتحانات الشهادة الإعدادية (1)
العمل فى مركز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية (1)

 

العمل فى مركز تصحيح أوراق إمتحانات الشهادة الإعدادية (2)
العمل فى مركز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية (2)

 

العمل فى مركز تصحيح أوراق إمتحانات الشهادة الإعدادية (3)
العمل فى مركز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية (3)

 

العمل فى مركز تصحيح أوراق إمتحانات الشهادة الإعدادية (4)
العمل فى مركز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية (4)

 

العمل فى مركز تصحيح أوراق إمتحانات الشهادة الإعدادية (5)
العمل فى مركز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية (5)

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