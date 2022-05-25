مستشار البرلمان الأوروبي: العقوبات الغربية ضد قطاعي المال والطاقة في روسيا غير فعالة

كتب أحمد عرفة

أكد مستشار البرلمان الأوروبي دانييل جروس، أن العقوبات الغربية ضد قطاعي المال والطاقة في روسيا غير فعالة، موضحا أن روسيا ستجد دائما مشترين لمنتجاتها في العالم، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مستشار البرلمان الأوروبى، أن العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي لن تكون فعالة إلا على المدى القصير، لكنها قليلة الفائدة على فترات زمنية أطول، لأن لدى روسيا طرقا لاستبدال الأدوات المالية الأجنبية، لافتا إلى عدم فعالية القيود على قطاع الطاقة.

وأوضح مستشار البرلمان الأوروبي، أن العالم بحاجة إلى الوقود الأحفوري، حتى الإعلان عن نية الحظر، أدى إلى رفع أسعار النفط بشكل كبير ونحن الآن نشهد العواقب، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الحالية، روسيا استفادت، إذ زاد دخلها من الصادرات السلعية، ووصف الخبير الاقتصادي الحظر الأمريكي على النفط الروسي وخطط الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز الروسي إلى النصف بأنها خطوات رمزية.

ولفت مستشار البرلمان الأوروبي إلى أن الولايات المتحدة هي نفسها دولة مصدرة للنفط، وإذا استهلكوا في المستقبل معظم منتجاتهم في بلادهم، فلن يؤثر ذلك على السوق العالمية بأي شكل من الأشكال، موضحا أن أوروبا تعلن عن أهداف فقط، لكن ليس لديها طرق واضحة لتحقيقها.

وتابع مستشار البرلمان الأوروبي، أنه لا يمكننا تجنب إدراك أن روسيا لديها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، والتي ستجد لها دائما مشترين في العالم، موضحا أن أقصى ما يمكن أن يحققه الغرب هو تقليص عائدات روسيا من النفط والغاز بنسبة 20%، رافضا فكرة تحديد سعر أقصى للنفط الروسي والتعريفات المقترحة، وبالتالي الاحتفاظ بجزء من أرباح موسكو.