اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتى "زابوروجيا" و"خيرسون"

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:55 م
بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتى "زابوروجيا" و"خيرسون" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي "زابوروجيه" و"خيرسون" في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة. 

وأدرج بوتين بمرسومه الذي نشر نصه على بوابة الوثائق القانونية الرسمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعديلات في المرسوم الرئاسي من 24 أبريل العام 2019 بشأن تحديد فئات الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على جنسية روسيا وفق إجراءات مبسطة في الأغراض الإنسانية.


وبموجب التعديلات الجديدة، فإن سكان "زابوروجيه" و"خيرسون" ستشملهم نفس الأحكام والإجراءات التي تنطبق وفق المرسوم على سكان "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا.


يذكر أن النظر في طلبات الحصول على الجنسية الروسية من الأشخاص المشمولين بالمرسوم، والبت فيها، يجب أن يتم في خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب والمستندات اللازمة.

 


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