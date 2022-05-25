بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتى "زابوروجيا" و"خيرسون"

وأدرج بوتين بمرسومه الذي نشر نصه على بوابة الوثائق القانونية الرسمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعديلات في المرسوم الرئاسي من 24 أبريل العام 2019 بشأن تحديد فئات الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على جنسية روسيا وفق إجراءات مبسطة في الأغراض الإنسانية.



وبموجب التعديلات الجديدة، فإن سكان "زابوروجيه" و"خيرسون" ستشملهم نفس الأحكام والإجراءات التي تنطبق وفق المرسوم على سكان "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا.



يذكر أن النظر في طلبات الحصول على الجنسية الروسية من الأشخاص المشمولين بالمرسوم، والبت فيها، يجب أن يتم في خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب والمستندات اللازمة.