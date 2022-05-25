تصدير شحنة غاز مسال من دمياط لإسبانيا خلال الأسبوع الجارى

كتبت - مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أنه سيتم تصدير شحنة غاز طبيعى مسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط خلال الأسبوع الجاري متجهة إلى إسبانيا.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن حجم الشحنة يبلغ حوالى 155 ألف متر مكعب غاز مسال.

وكان تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين خلال الربع الرابع لعام 2021 لمنظمة أوابك، قد كشف أن النمو الأكبر في حجم صادرات الدول العربية خلال الربع الرابع من عام 2021، جاء من جمهورية مصر العربية التي قامت بتصـدير نحو 2.1 مليون طن خلال هذا الربع.

ويعود هذا النمو المستمر في حجم الصادرات إلى إعادة تشغيل مجمع الإسـالة في دمياط في شهر فبراير مطلع 2021 والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن / السنة، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو " الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السنة، حيث مصر نجحت في تشغيل كلا المجمعين خلال الربع الرابع بكامل طاقتهما التصميمية البالغة 1.6 مليار قدم مكعب / اليوم مسـتغلة الفائض عن الاستهلاك المحلي بسبب تراجع الطلب على الكهرباء في فصل الشتاء، ومستفيدة من ارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية .

وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسـال من كلا المجمعين خلال عام 2021 نحو 6.5 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن عام 2020، بنسبة نمو سنوية بلغت نحو 385 %، وهي نسبة النمو الأعلى عالمياً مقارنة بباقي الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021، كما أنه أعلى رقم للصادرات تحققه مصر منذ عام 2011، لتؤكد بذلك على أهميتها ودورها الرئيسي في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال .