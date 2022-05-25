أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 6 سنوات حدا أدنى للتقدم لأولى ابتدائى و4 لرياض الأطفال

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

رئيس الوزراء: انتهاء إعداد برنامج التفاوض مع صندوق النقد في غضون شهرين

رئيس الوزراء: خطة لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال 3 سنوات لـ 100مليار دولار

رئيس الوزراء: الحكومة لا تعمل فى وادٍ ويكون المواطن فى وادٍ آخر

هانى الناظر: لا داعى لهلع جدرى القرود.. و90% من المصابين يتماثلون للشفاء بمفردهم

السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا.. إنفوجراف

99.9 % من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان الأحياء و"الفلسفة والمنطق" إلكترونيا

وزير التنمية المحلية للنواب: تكلفة تنفيذ حياة كريمة قد تتجاوز تريليون جنيه

رئيس شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار 25%.. وتراجع 4 جنيهات فى سعر البيض

فتح باب التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال وأولى ابتدائي من 1 لـ 30 يونيو

التعليم: 6 سنوات حدا أدنى للتقدم لأولى ابتدائي و4 لرياض الأطفال للعام المقبل

الحكومة تصدر قرارا بتشكيل لجنتى السياحة والدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية

وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يأتى فى وقت نواجه فيه تحديا للبقاء