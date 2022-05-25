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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 6 سنوات حدا أدنى للتقدم لأولى ابتدائى و4 لرياض الأطفال

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 6 سنوات حدا أدنى للتقدم لأولى ابتدائى و4 لرياض الأطفال وزارة التربية والتعليم
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

رئيس الوزراء: انتهاء إعداد برنامج التفاوض مع صندوق النقد في غضون شهرين

رئيس الوزراء: خطة لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال 3 سنوات لـ 100مليار دولار

رئيس الوزراء: الحكومة لا تعمل فى وادٍ ويكون المواطن فى وادٍ آخر

هانى الناظر: لا داعى لهلع جدرى القرود.. و90% من المصابين يتماثلون للشفاء بمفردهم

السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا.. إنفوجراف

99.9 % من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان الأحياء و"الفلسفة والمنطق" إلكترونيا

وزير التنمية المحلية للنواب: تكلفة تنفيذ حياة كريمة قد تتجاوز تريليون جنيه

رئيس شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار 25%.. وتراجع 4 جنيهات فى سعر البيض

فتح باب التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال وأولى ابتدائي من 1 لـ 30 يونيو

التعليم: 6 سنوات حدا أدنى للتقدم لأولى ابتدائي و4 لرياض الأطفال للعام المقبل

الحكومة تصدر قرارا بتشكيل لجنتى السياحة والدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية

وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يأتى فى وقت نواجه فيه تحديا للبقاء

 


التربية والتعليم

التقدم لرياض الاطفال

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