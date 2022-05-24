رئيس الوزراء: انتهاء إعداد برنامج التفاوض مع صندوق النقد في غضون شهرين

كتبت هند مختار

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مساء اليوم برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وشئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، على الاستماع لوجهات نظر رؤساء اللجان ومقترحاتهم حيال مختلف القضايا الوطنية.

وفيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تأمل الانتهاء من إعداد البرنامج الخاص بها في غضون شهرين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موضوع الزيادة السكانية هو قضية محورية للدولة المصرية، حيث أطلقت الدولة مشروع تنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى ضرورة تكامل دور الحكومة والبرلمان في هذا الملف المهم.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعمها لقطاع السياحة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مطار العلمين قبل الموسم الصيفي، لاستقبال السائحين، كما أن مطار سفنكس سيتم افتتاحه فى شهر يوليو، حيث يتم تنفيذ تطوير كامل للمطارات لدعم قطاع السياحة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.