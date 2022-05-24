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هانى الناظر: لا داعى لهلع جدرى القرود.. و90% من المصابين يتماثلون للشفاء بمفردهم

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:35 م
هانى الناظر: لا داعى لهلع جدرى القرود.. و90% من المصابين يتماثلون للشفاء بمفردهم الدكتور هانى الناظر
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن هناك حالة هلع في الفترة الحالية عند الحديث عن "جدري القرود"، رغم وجود الفيروس منذ سنوات عديدة.
 
أضاف الناظر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن 90% من الناس التي تصاب بجدري القرود تتماثل الشفاء بمفردها، لاسيما وأن أعراض الفيروس منها ارتفاع في درجات الحرارة وتضخم في الغدد الليمفاوية وأعراض أخرى، متابعا: "جدري القرود فيروس ضمن عائلة فيروسات الجدري والجديري المائي، وينشط في الموسم الحالي، ولكن لا داعي للهلع".
 
وأوضح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، أن "جدري القرود" من الأمراض المعدية، وينتقل من الشخص المصاب إلى السليم عن طريق الاتصال المباشر والتلامس عن طريق الجلد، أو استخدام الأدوات الشخصية للمريض، والأغشية المخاطية، وهذا يفسر إصابة المثليين بأعداد كبيرة، نتيجة الاتصال غير السوي.

هانى الناظر

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