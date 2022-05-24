وزير التنمية المحلية للنواب: تكلفة تنفيذ حياة كريمة قد تتجاوز تريليون جنيه

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة تشمل تطوير شامل للقرى والريف المصرى وتطوير وتأهيل للطرق وغيرها، متابعا: "وصلنا فى التكلفة المقدرة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة إلى تريليون جنيه، وممكن تتجاوز تريليون جنيه فى ظل الأسعار الجديدة".

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، خلال رد الوزير على طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية المقدمة من النواب، ومداخلات النواب خلال الجلسة.

وقال الوزير: "المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة من المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية"، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف حوالى 4584 قرية في 172 مركز إدارى فى 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالى 60 مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر.

وتابع وزير التنمية المحلية: "هناك جهود كبيرة تبذل ويتم التنفيذ وفقا لخطط، وأعدكم أن القيادة السياسية ستضم كل القرى، وخلال 3 سنوات الطرق كلها سيتم رصفها".



































