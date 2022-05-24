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99.9 % من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان الأحياء و"الفلسفة والمنطق" إلكترونيا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 07:54 م
99.9 % من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان الأحياء و"الفلسفة والمنطق" إلكترونيا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الخميس 26 مايو 2022.
 
وبلغت نسبة أداء امتحان "الأحياء" (في الفترة الصباحية) 99.89%، حيث حضر اليوم الامتحان 394 ألف و988 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألف و289 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1301 طالب/طالبة.
 
بينما بلغت نسبة أداء امتحان "الفلسفة والمنطق" (في الفترة الصباحية) 99.83%، حيث حضر اليوم الامتحان 189ألف و239 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألف و337 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1098 طالب/طالبة. 
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
 
جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة (الأحياء)، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 الامتحان في مادتي (الكيمياء وعلم النفس والاجتماع) حسب الجدول المعلن سابقًا.

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