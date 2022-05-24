حصاد الوزارات.. تعرف على ضوابط وشروط التقدم لرياض الأطفال العام المقبل

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
ضوابط وشروط التقدم لرياض الأطفال العام المقبل.. تعرف عليها
القوى العاملة: صرف 4.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 469 شابا بالفيوم
وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يأتى فى وقت نواجه فيه تحديا للبقاء
الرى: إزالة 12 مخالفة على نهر النيل فى 3 محافظات
ضوابط وشروط التقدم لرياض الأطفال العام المقبل.. تعرف عليها
تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى بامتحان الإنجليزية والفرنسية للإعدادية
التعليم: امتحانات الدور الثانى فيما درسه طلاب الرابع الابتدائى بالفصلين الدراسيين
الجامعة العمالية تنظم دورة لـ48 نقابيا سودانيا لربط التعليم الفنى بسوق العمل
القائم بأعمال وزير الصحة: نتعاون مع دول العالم لتحقيق مبدأ «الصحة الواحدة»
الرعاية الصحية تستقبل وفدا من "الوزراء" لاستطلاع نظم ميكنة التأمين الصحى الشامل
القوى العاملة: "حياة كريمة" تستهدف تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن
هل يشترط تحديث رقم محمول ببطاقة التموين مسجل بشركة محددة؟ اعرف التفاصيل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة