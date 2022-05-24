اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:15 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. تعرف على ضوابط وشروط التقدم لرياض الأطفال العام المقبل

الثلاثاء، 24 مايو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. تعرف على ضوابط وشروط التقدم لرياض الأطفال العام المقبل رياض الأطفال - أرشيفية

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شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

ضوابط وشروط التقدم لرياض الأطفال العام المقبل.. تعرف عليها

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ضوابط وشروط التقدم لرياض الأطفال العام المقبل.. تعرف عليها

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