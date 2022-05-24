حصاد الوزارات.. تعرف على ضوابط وشروط التقدم لرياض الأطفال العام المقبل

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

ضوابط وشروط التقدم لرياض الأطفال العام المقبل.. تعرف عليها

القوى العاملة: صرف 4.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 469 شابا بالفيوم