تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى بامتحان الإنجليزية والفرنسية للإعدادية

كتب سيد الخلفاوى

أدى طلاب الشهادة الإعدادية ، بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى الدور الاول اليوم فى مادة اللغة (الإنجليزية و الفرنسية) من الساعة من 9.00 إلى الساعة 11.00 صباحا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن ورقة امتحان اللغة الإنجليزية، جاءت ورقة واحدة (( على صفحتين متقابلتين)) واضحة من حيث الشكل العام و الأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة ومناسبة للوقت والمراجعة، أما صياغه الأسئلة وتدرجها فهى مباشرة لا غموض فيه، ومتدرجة كما تراعى الفروق الفردية ومطابقة للمواصفات الواردة من المركز القومى للامتحانات وتشمل جميع المستويات المعرفية.

وتابع محمد عطية وكيل أول الوزارة - مدير المديرية سير العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وكذلك الإدارات التعليمية وأكد أن العمل يحرى بدقة وسرية والتزام ومازال العمل مستمرا.

كما تواصلت غرفه عمليات المديرية مع الإدارات التعليمية للاطمئنان والاستعلام عن مدى سهولة الامتحان أو صعوبته، وأفادت جميع التقارير، أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى حتى الآن.