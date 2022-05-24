القومى للمرأة يشيد بإطلاق وزير الأوقاف 4 مجالس للإفتاء فى مجال المرأة وشؤونها

كتب محمود راغب

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بإطلاق أول أربعة مجالس للإفتاء فى مجال المرأة وشؤونها.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بهذا القرار غير المسبوق، والذى يعكس ايمان وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه بأن المرأة تصلح أن تكون مفتية للنساء، لأن المرأة أدري بخصائص المرأة والأحكام المتعلقة بها، مؤكدة إنها خطوة عظيمة تأتى استكمال لجهود الوزارة فى تمكين المرأة داخل الوزارة ،والذى يأتى فى إطار إهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة فى المجتمع وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، متمنية لهن كل النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أن الواعظات والمفتيات يباشرن عملهن كل يوم سبت أسبوعياً من المغرب إلى العشاء بمسجد السيدة نفيسة ومسجد الإمام الحسين ومسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ومسجد الاستقامة بالجيزة.