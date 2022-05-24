القوى العاملة: تحصيل 54 ألف جنيه مستحقات مصرى بجدة

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى حل شكوى المواطن محمد مردلي نصر حسن ضد إحدي شركات نقل الحجاج، وحصل علي مستحقاته البالغة 11 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 54 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقالت وزارة القوى العاملة، إن الوزير كان قد كلف المكتب بمتابعة شكوى المواطن محمد مردلي نصر حسن ضد شركة نقل الحجاج والذى يتضرر من عدم تنفيذ حكم قضائي له منذ سنتين، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشارت إلى أنه بمتابعة هذه الشكوى مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، أكد أن المكتب نجح فى تنفيذ الحكم القضائي مع الشركة، وتم استلام شيك المواطن لارساله للوزارة وتسليمه له.



