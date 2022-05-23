أسعار الذهب اليوم ترتفع 25 جنيها فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1045 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم مستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 25 جنيها في الجرام، بعد تراجعات حادة الأسبوع الماضي، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1045 جنيها للجرام مقابل 1020 جنيها للجرام في تداولات أمس، وذلك مع استمرار المضاربة على الذهب في السوق المصري.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 896 جنيها.



عيار 21 سجل 1045 جنيها.



عيار 24 سجل 1194 جنيها.



الجنيه الذهب 8360 جنيها.

مصادر في سوق الذهب أكدت عودة الاستقرار إلى أسعار المعدن النفيس وتسجيل التراجعات جاء نتيجة اتجاه ملاك الذهب نحو البيع مرة أخرى لجني الأرباح وهذا تسبب في زيادة المعروض من الذهب ومن ثم حدوث تراجعات كبيرة على مدار أسبوعين، ونزول الأسعار إلى 1000 جنيها للجرام من عيار 21 قبل أن تتحرك إلى 1045 جنيها

وأشار إلى أن القاعدة المتعارف عليها في سوق الذهب أن السعر يعود إلى النقطة الأعلى مرة أخرى ولو بعد عدة أعوام لذلك من اشترى الذهب عند 1250 جنيها للجرام لا يقلق فقد ترتفع الأسعار مرة أخرى لكن وفق بعض المعطيات منها استمرار الارتفاع في السعر العالمي للمعدن النفيس وكذلك في حالة حدوث طلب مرتفع على الذهب مرة أخرى.

وأشار إلى أن الذهب لا يمكن الحكم على مستقبله من حيث الصعود أو الهبوط في ظل الظروف الحالية، واستمرار الحركة في سعر العملة، لأن ارتفاع أو انخفاض العملات الأجنبية في مصر يؤدى إلى حدوث تحركات سعرية عنيفة في الذهب، وشهدنا قفزات كبيرة في الذهب بعد تخفيض الجنيه أمام الدولار منذ مارس.