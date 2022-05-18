سعر الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 1050 جنيهًا

كتب هانى الحوتى

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن سعر الذهب في مصر تراجع بقيمة 10 جنيهات خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، ليصل سعر عيار 21 حوالي 1050 جنيهًا، مضيفًا أن الأسعار قد تستقر حتى نهاية جلسة تداول اليوم.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 900 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1050 جنيها.

عيار 24 يسجل 1205.75 جنيهات.

سعر الأوقية 1814 دولار.

ويعد هذا التراجع هو الثالث هذا الأسبوع، وذلك بعد أن فقدت أسعار الذهب في مصر على مدار الأسبوع الماضي 140 جنيها في الجرام، إذ تراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر من 1220 جنيها إلى 1080 جنيها للجرام، وذلك بفعل هبوط ملحوظ في الدولار، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب في مصر وتراجعت منذ الاثنين الماضى حتى الآن بهذه القيمة.

واستمرار تراجع أسعار الذهب فى مصر جاء بعد عودة الانضباط إلى سعر الدولار مع هبوط الدولار 17 قرش تقريبا بعد صدور تعليمات بالعودة إلى مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية.