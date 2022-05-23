أرقام صادمة.. قوانين حيازة السلاح تقتل الأمريكيين أكثر من الإرهاب

كتبت: نهال أبو السعود

مفارقة صادمة تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، سببها انتشار فوضي حيازة السلاح فى البلاد، والتي ‏يكفلها التعديل الثاني (المادة الثانية) من الدستور، ما أدى لنهاية المطاف لارتفاع حصيلة ضحايا العنف ‏الداخلي الناتج عن استخدام السلاح بشكل يفوق ضحايا الإرهاب من الأمريكيين، وفق بيانات رسمية.‏

وفي ظل انتشار حوادث اطلاق النار وجرائم العنف المسلح في توفى ما يقرب من 20 ‏ألف شخص خلال ‏عام 2021 فقط بعدما شهدت الشوارع الأمريكية أكثر من 272 عملية إطلاق نار جماعي ‏وفقًا لأرشيف ‏العنف المسلح، وهذا الرقم أعلى بنسبة 40% مقارنة بالعام الذي يسبقه.‏

ومنذ مذبحة مدرسة ساندى هوك الإعدادية فى ولاية كنتاكى عام 2014 والتى أسفرت عن مقتل 27 ‏‏شخصا بينهم 20 طفلا، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 3500 حادث إطلاق نار حتي العام الجاري.‏

وطالما واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهامات بالفشل في التصدي للعنف المسلح حيث لعب دورا ‏أساسيا فى جهود ‏غير ناجحة لسن تشريع هام يتعلق بالأسلحة النارية فى ظل آلاف من حوادث إطلاق ‏النار، منذ أن كان ‏نائبا للرئيس فى عهد الرئيس باراك أوباما، خاصة بعد اطلاق النار فى أحد أحياء السود فى ‏بافالو بنيويورك ‏أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وأعاد القضية إلى الواجهة.‏

وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، يعتبر الخبراء أن سهولة الوصول إلى البنادق هي السبب ‏الجذري للعنف المسلح ، كما أن الولايات ‏تخفض قيود حيازة الأسلحة وحملها في الأماكن العامة، ‏بالإضافة لقوانين ‏الأسلحة المتساهلة.‏

على الجانب الأخر، تسببت هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة في مقتل 2908 ‏‏شخص وهو اكبر خسائر سجلت نتيجة لاعمال إرهابية منذ 1995، ومنذ تلك الهجمات لقي 549 أمريكي ‏‏مصرعهم في هجمات إرهابية ، وفقًا لتحليل قاعدة بيانات الإرهاب العالمي الأخير الذي نشر في سبتمبر ‏‏العام الماضي.‏

وقال الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والردود عليه (ستارت) إنه منذ عام 2001 ، كان هناك 546 هجوما ‏‏إرهابيا على الأراضي الأمريكية، وارتفع عدد الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة من 20 في 2013 إلى ‏‏‏73 في 2018، وبلغ متوسط الهجمات الإرهابية حوالي 30 هجومًا إرهابيًا سنويًا من 2002 إلى 2019. ‏

معظم الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة لا تسفر عن وفيات ، باستثناء عن مقتل الإرهابيين ، وفقا ‏‏لتقرير ستارت، كما لم تكن 84 في المائة من الهجمات الإرهابية التي طالت أهداف أمريكية البالغ عددها ‏‏64 في عام 2019 ‏قاتلة.‏