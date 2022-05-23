أخبار 24 ساعة.. مجلدات المفاهيم للثانوية العامة نفس نسخة الامتحانات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الصحة تكشف حقائق جديدة حول مرض جدرى القرود.. لا ينتشر بسهولة أبرزها
التعليم تنشر أغلفة مجلدات المفاهيم للثانوية: نفس نسخة الامتحانات
99.76 % من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ إلكترونيًا
التنمية المحلية: أسواق الجملة بالمحافظات يتوفر بها سلع تأتى من المصدر للمستهلك
القائم بأعمال وزير الصحة يبحث أوجه التعاون مع المركز الأفريقى لمكافحة الأوبئة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة