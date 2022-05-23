اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 12:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. مجلدات المفاهيم للثانوية العامة نفس نسخة الامتحانات

الإثنين، 23 مايو 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. مجلدات المفاهيم للثانوية العامة نفس نسخة الامتحانات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

الصحة تكشف حقائق جديدة حول مرض جدرى القرود.. لا ينتشر بسهولة أبرزها

التعليم تنشر أغلفة مجلدات المفاهيم للثانوية: نفس نسخة الامتحانات

التنمية المحلية: أسواق الجملة بالمحافظات يتوفر بها سلع تأتى من المصدر للمستهلك

 


التربية والتعليم

مجلدات المفاهيم

امتحانات الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار التعليم

امتحانات 2022


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة