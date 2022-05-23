أخبار 24 ساعة.. مجلدات المفاهيم للثانوية العامة نفس نسخة الامتحانات

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة تكشف حقائق جديدة حول مرض جدرى القرود.. لا ينتشر بسهولة أبرزها

التعليم تنشر أغلفة مجلدات المفاهيم للثانوية: نفس نسخة الامتحانات

التنمية المحلية: أسواق الجملة بالمحافظات يتوفر بها سلع تأتى من المصدر للمستهلك